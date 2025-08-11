【Amazon：「HG 1/144 赤いガンダム」販売再開】 8月11日 再開 Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 赤いガンダム」が販売再開している。 今回Amazonにて、9月再入荷予定の本製品の販売が再開しており、8月11日15時ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 なお9月再入荷予定分のため、発送は9月4日以降となっている。 8月11日15時ごろの販売状況 (C)創通・サンライズ