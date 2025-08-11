１０日、ビリヤード女子スヌーカー予選に臨む白雨露。（成都＝新華社記者／杜子璇）【新華社成都8月11日】ワールドゲームズ成都大会は10日、ビリヤード女子の6レッドスヌーカー予選が行われ、中国の白雨露（はく・うろ）が中国香港の房薇薇（ぼう・びび）を2-1で下した。１０日、ビリヤード女子スヌーカー予選に臨む白雨露。（成都＝新華社記者／杜子璇）１０日、ビリヤード女子スヌーカー予選に臨む白雨露。（成都