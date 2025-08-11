歌手・GACKT（52）が11日に自身のX（旧ツイッター）を更新。健康の大切について語った投稿に「毎日酒を浴びるように飲んでるだろ!」という批判コメントがあった件について言及した。GACKTは「『毎日酒を浴びるように飲んでるだろ！健康を語るな！』的なリプライも来ていた」というが「その通りだ。『もし、ボクが毎日浴びるように飲んでたら』の話だが。普段、ボクが酒を飲むことはほぼない。酒を飲みながら食事することもない