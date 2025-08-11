◇第107回全国高校野球選手権第6日2回戦高川学園―未来富山（2025年8月11日甲子園）高川学園のアルプス席はポッカリ空いた状態で試合が始まった。この日早朝に学校を出発したバスが大雨と連休が重なった影響で渋滞に巻き込まれた。3―3の4回にアルプス席に控えの野球部員など応援団が到着。整然と空席を埋め始めた光景にスタンドでは大きな拍手が起きた。ネットでも「高川学園応援団間に合った！」「山口の高川学園