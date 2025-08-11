ＪＲ中央線快速電車は１１日午後２時１１分頃、国立駅で人身事故が発生した。この影響で、同線は東京―高尾駅間の上下線で運転を見合わせた。見合わせ区間は同３時頃に国分寺―立川駅に縮小、同３時４４分に再開した。