お盆休み期間の3連休最終日「山の日」の11日、各交通機関は午後になっても混雑しています。【映像】混雑する羽田空港の様子空の便は、国内線下りの11日の予約率が全日空で86％、日本航空で83％となっています。国際線では、11日だけで成田空港と羽田空港から合わせて約8万6000人が出国し、この3連休では合わせて約27万人が出国しました。高速道路の下りは午後2時現在、東名高速海老名サービスエリア付近で14kmなど渋滞が発