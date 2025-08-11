気象庁は、熊本県の7つの市と町に大雨特別警報を発表しています。特別警報はこのあと大雨警報に切り替えられる見通しですが、土砂災害や川の氾濫に厳重な警戒を続けるように呼びかけています。熊本県では10日夜から、線状降水帯による猛烈な雨で記録的な大雨となっていて、気象庁は11日未明から朝にかけて、玉名市、長洲町、八代市、宇城市、氷川町、上天草市、天草市に大雨特別警報を発表しました。気象庁と国土交通省は、午後3時