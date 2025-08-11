藤岡弘、（79）と4人の子供たちが11日、都内で、13日からディズニープラスで配信されるドラマシリーズ「エイリアン：アース」のイベントに出席した。今シリーズでは、5種の未知の生命体を積んだ宇宙船が地球に墜落。重い病の子供の意識をアンドロイドに移した“ハイブリッド”が立ち向かう。長女天翔愛（23）とエイリアンの卵を収納したユニットを率いて登場した弘、は「虎ノ門ヒルズを探検していたらエイリアンの卵を発見しました