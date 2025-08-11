女優本田望結（21）が10日放送されたテレビ朝日系「路線バスで寄り道＆お買い物の旅」（日曜午後3時20分）に出演。77歳の大物俳優と「お友達」だと実名告白した。本田はこの日、フリーアナウンサー徳光和夫（84）、タレント田中律子とともに路線バスで都内西部エリアをめぐった。車中でのトークで、徳光から「芸能界でどういう人と友達なの？」と聞かれた本田は「やっぱり会うかたが年上のかたが多いので、”お友達“っていうより