消防によりますと、きょう（11日）午後1時ごろ、岡山県備前市三石の国道2号で「トラックとトラックの事故があって救急車をお願いします」と事故の関係者から119番通報がありました。 【画像を見る】国道2号で大型トラックと乗用車など3台が絡む事故視聴者提供画像2枚 警察によりますと、片側1車線の道路で大型トラック2台が正面衝突し、後方を走っていた乗用車が大型トラックに追突したということです。この事故で5人が救急搬