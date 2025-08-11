プロ野球・楽天は11日、瀧中瞭太投手の登録を抹消しました。瀧中投手は9日の西武戦に先発。2回に古賀悠斗選手、4回に渡部聖弥選手にそれぞれ2ランホームランを被弾しました。7回99球を投げ被安打7、3奪三振、4失点で今季8敗目を喫しました。代わって岸孝之投手を1軍登録。ここまで12試合に先発し5勝4敗、防御率は4.57としています。楽天は現在4位で3位のオリックスとはゲーム差「3」としています。