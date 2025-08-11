きのう夜、山形県戸沢村の住宅街で男性がクマに襲われ、頭や顔などにけがをしました。 【画像】襲われた現場付近、クマとみられる足跡 警察によりますと、きのう午後９時半ごろ、戸沢村の住宅街の路上で６５歳の男性が１頭のクマと遭遇し、頭や左の頬などを引っかかれました。 現場は、戸沢村役場から西におよそ２００メートルの住宅街の路上で、男性は、地区の夏祭りに行った帰りに一人で歩いているところを襲われたとい