ＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」では、昨年の大河ドラマ「光る君へ」に出演していた俳優陣が“転生”して話題となっているが、１０日の放送でも、また１人、平安時代からの転生俳優が登場した。ドラマ冒頭、総合心療内科で「だからね、私、言ったのよ、あそこのお店がおいしいって。なのに娘はまったく聞きゃあしない。スマホばっかりずっとポチポチしてるのよ！」と徳重（松本潤）にまくし立てている女性がいた。その