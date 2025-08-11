西武の仲田慶介内野手（26）が出場選手登録を抹消された。前日10日の楽天戦で初回の走塁時に負傷して途中交代。埼玉・所沢市内の病院で診察を受け、「右大腿二頭筋の肉離れ」と診断された。約3週間で実戦復帰を目指す。この日、糸川亮太と山村崇嘉が出場選手登録され、ボー・タカハシ、菅井信也、仲田の3選手が登録抹消された。