C大阪は11日、ベルギー1部ルーベンからDF大畑歩夢（24）を完全移籍で獲得したことを発表した。メディカルチェック後に正式契約。背番号は66に決定した。福岡県出身で、鳥栖アカデミーからトップチームに昇格。浦和を経て25年1月からルーベンに完全移籍した。世代別代表の常連としても知られ、24年パリ五輪では全3試合出場。クラブ公式サイトを通じ「こんにちは。ルーベンから移籍してきました大畑歩夢です。勝利のために全力で