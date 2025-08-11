「フィギュアスケート・サマーカップ」（１１日、木下カンセーアイスアリーナ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、三宅咲綺（シスメックス）が７１・５１点で首位発進とした。「今シーズン初めての試合で、後半をルッツに変えて構成を変えたのがうまくはまって良かった」と笑顔だった。冒頭の３回転の連続ジャンプを着氷。後半の３回転ルッツも成功させた。演技後は、中野園子コーチから「『練習は裏切らないよ』って