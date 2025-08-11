【ワシントン共同】米国と中国が互いに課す関税の一部停止措置が12日未明（日本時間12日午後）、期限を迎える。スウェーデン・ストックホルムでの7月の閣僚級協議では、90日延長する方向で一致したが、トランプ大統領と習近平国家主席は最終判断をしていない。延長されなければ24％分の関税が復活する。米中を巡っては、トランプ政権の4月の「相互関税」発表を機に報復の応酬が加速。第2次トランプ政権の対中関税は一時、計145