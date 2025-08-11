林官房長官は１１日、熊本県などでの大雨を受け、首相官邸で坂井防災相らと対応を協議した。林氏は終了後、記者団の取材に応じ、「政府としては、災害応急対策や避難の支援、国民への情報発信に全力を尽くす。熊本県では、命を守る行動を最優先してほしい」と強調した。政府は被災自治体に関係省庁職員を派遣して情報収集を進めており、林氏は「自治体と緊密に連携して対応する」とも述べた。坂井防災相はその後、関係省庁幹