第１０７回全国高校野球選手権大会第６日（１１日）の第２試合は東海大熊本星翔が北海（南北海道）を１０―７で下し、甲子園初白星をマークした。３―３と同点で迎えた７回、一死二、三塁から相手ミスで勝ち越すと、３番・平仲（３年）、５番・堀田（３年）、代打・秋田（３年）の適時打など、４本の集中打と犠打をからめて一挙６得点。両軍合わせて２５安打が飛び交う乱打戦となったが、継投策で粘る北海を振り切った。主将