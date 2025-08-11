明日8月12日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストはLiLiCo、村重杏奈、狩野英孝、バッテリィズ、るーるる（Jams Collection）。VTRでは、衝撃のアレルギーとその原因を紹介。アイドルグループのメンバーが、ライブ後になぜか目が腫れてしまうという動画をSNSにアップ。番組で検査すると、意外なアレルギーが判明。ゼリーアレルギーの女性は、ぜんざいを食べてもアレルギーの症状が？実は糖質を抑える