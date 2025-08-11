◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）前走の大阪杯はハイペースに巻き込まれ、５着に敗れたホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武調教師、父マインドユアビスケッツ）。奥村武調教師は「前走は想像する中で最悪の形になってしまった。あれだけ難しいペースで５着なんだから、強いですよ」と改めてその能力の高さを強調する。３週前から札幌入りし状態は万全。６日の１週前追い切りでは