8月10日、お笑い芸人のカズレーザーと俳優の二階堂ふみが電撃結婚を発表した。まさに青天の霹靂ともいえる報告に、SNS上では「びっくり！」「ステキな2人お似合い」と驚きと祝福が入り混じった声が一斉に広がった。芸人仲間のヒコロヒーやBKB川崎バイクらがXでお祝いコメントを寄せる中、ひときわ注目を集めたのが、さらば青春の光・森田哲矢の反応だった。森田はこのニュースを引用し、わずか6文字で、《うん、そやで。》