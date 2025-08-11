◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）コレペティトール（セン５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ジャスタウェイ）は障害練習の効果が大きかったのか、前走のしらさぎＳで１４頭立ての１４番人気の低評価を覆し、３着に好走した。外を回って長く脚を使ってのもので、フロック視はできない。中竹調教師は「もくろみ通り、期待していた障害効果が出てくれたかな。人間では想像がつかないような、い