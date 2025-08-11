◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１１日・東京ドーム）今季４勝目を目指して中５日で先発した巨人・戸郷翔征投手が、４回に先取点を許した。先頭のボスラー外野手に四球を与え、４番・細川成也外野手にもボールが先行したカウント３ボール１ストライクから右中間を破る二塁打を打たれると、一塁からボスラーが一気に生還し、１点を失った。杉内俊哉投手チーフコーチは戸郷について「フォークは低めに集められているし、