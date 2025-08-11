◆フィギュアスケートサマーカップ第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、三宅咲綺（シスメックス）が７１・５１点をマークし、首位で１２日のフリーに進んだ。会場中からはスタンディングオベーションが起きた。「後半をルッツに変えて、それがうまくはまったのが良かった。昨季は６８点がベストだったので、こんなに評価してもらえると思わなかったので、すごくう