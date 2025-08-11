女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１２日に、第９７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）仕事のスケジュールで埋められた黒板を見て、声を弾ませるのぶ（今田美桜）。だが嵩（北村匠海）にそんな仕事はなく、ため息をつくばかり。一方、のぶは鉄子（戸田恵子）から思いもよらない言葉を告げられる。数日後、のぶは登美子（松嶋菜々