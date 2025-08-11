大相撲の夏巡業が１１日、宮城・仙台市で行われ、横綱・豊昇龍（立浪）が夏巡業では２度目となる相撲を取る稽古を行った。同じ相手と相撲を取る三番稽古で、小結・欧勝馬（鳴戸）、幕内・平戸海（境川）、伯桜鵬（伊勢ケ浜）、王鵬（大嶽）を相手に計１３番。９日の福島・郡山市で行われた巡業の稽古では、すでに２０番を取ったといい「まだ本調子ではないので、元の体に戻したい。なまった体を稽古し直して、戻さないといけな