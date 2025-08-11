大雨の影響で、鹿児島県姶良市では現在、およそ1万5900戸で断水が続いています。このうち市街地のおよそ1万5000戸は、今月20日ごろに復旧する見通しとなりました。 姶良市によりますと、現在、市内の姶良地区と加治木地区のあわせておよそ1万5900戸で断水が続いています。 【姶良地区】 姶良地区で断水しているのは、▼市街地のおよそ1万5000戸と、▼木場・堂山・山花地域のおよそ50戸で、このうち市街地は今月20日ごろに復旧す