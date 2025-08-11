北海戦に先発した東海大熊本星翔・水野＝甲子園東海大熊本星翔は3―3の七回に一挙6点を奪った。バント安打などで無死満塁と攻め、失策で勝ち越し、平仲の適時打や堀田の2点三塁打で畳みかけた。8犠打飛も効果的。水野は五回途中を6安打3失点でしのぎ、緒方、三池とつないで逃げ切った。北海は七回の4失策が痛かった。計14安打の打線は八回に追い上げたが、届かなかった。