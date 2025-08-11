岡山後楽園で夏の花・サルスベリが見事に咲いている。 サルスベリは花期が長く、秋まで紅色の花を楽しめることから、漢字では「百日紅」と書きます。（ひゃくじつこう、と読む場合も） 真夏の代表的な花として知られ、俳人の高浜虚子は「炎天の 地上花あり 百日紅」という句を残しています。 サルスベリは幹も特徴的で、樹皮はまだら状にはがれ、表面が「ツルツル」しています。木登りの名手の「サル」でも「スベル」ほ