トランプ大統領 中国による米国産大豆購入の大幅拡大を期待 中国が大豆不足を懸念しているとし、米国産大豆の注文を迅速に４倍に拡大することを望む 貿易赤字削減効果を強調 大豆輸入拡大は、米国の対中貿易赤字を大きく縮小する手段になる 習近平国家主席への感謝表明 米中双方による高関税一時停止合意は１２日に失効予定であり、延長の可能性を示唆 （自身のＳＮＳで）