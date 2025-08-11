１０日、優勝を喜ぶ中国の韓鑫。（成都＝新華社記者／張博文）【新華社成都8月11日】ワールドゲームズ成都大会は10日、ムエタイ女子60キロ級決勝が行われ、中国の韓鑫（かん・きん）がトルコのコジャクシュを下し、金メダルを獲得した。１０日、優勝を喜ぶ中国の韓鑫（右）。（成都＝新華社記者／魏翔）１０日、試合に臨む中国の韓鑫（右）とトルコのコジャクシュ。（成都＝新華社記者／張博文）１０日