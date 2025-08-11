１０日、貴州省貴陽市開陽県にある映画館でポスターを撮影する子ども。（貴陽＝新華社配信／袁福洪）【新華社北京8月11日】中国のネットプラットフォームがこのほど発表したデータによると、今年の夏休み映画興行（6月1日〜8月31日）の興行収入（前売り券を含む）は、10日午後4時32分（日本時間同5時32分）時点で累計85億元（1元＝約21円）を超えた。１０日、黒竜江省綏化市にある映画館でポスターを見る親子。（綏化＝新華社配