中国メディアのIT之家によると、広西チワン族自治区北海市で6日、高速道路のサービスエリア（SA）内をゆっくり走行していた比亜迪（BYD）の電気自動車（EV）に雷が直撃するということがあった。その瞬間を捉えた映像がSNS上に投稿され、注目された。車両を点検した業者によると、パワーバッテリーパック、電子制御、モーターにショートは発生せず、外装もルーフ部分に雷が落ちた跡が見られたほかは無傷で、運転手も無事だったとい