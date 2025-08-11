◇プロ野球セ・リーグ巨人-中日(11日、東京ドーム)中日のサードを守るチェイビス選手がみせた全力プレーで一時ドームが騒然となりました。初回、佐々木俊輔選手の三塁側ファウルゾーンに上がったフライを必死に追いかけたチェイビス選手は客席へダイブし、惜しくもキャッチはできず。チェイビス選手は起き上がりましたが、飛び込んだ際に観客が下敷きになったもよう。球場が静まりかえり、一時中断となりました。観客も大事に至ら