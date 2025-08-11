米国のトランプ大統領は現地時間8月10日、自ら設立したソーシャルメディアのトゥルース・ソーシャルを通じて、ホワイトハウスで翌日に記者会見を開き、首都を「より安全でより美しくする」ための一連の措置を発表すると表明しました。トランプ大統領は、「すべてのホームレスを市内から速やかに退去させる。政府は彼らに居場所を提供する。ただし、首都中心部から離れた場所だ」と述べ、さらに「犯罪者は刑務所に直接送り込む」と