シント＝トロイデン（STVV）の伊藤涼太郎が開幕３戦連続ゴールと絶好調だ。藤田譲瑠チマ（現ザンクト・パウリ）とダブルボランチを組むことの多かった昨季の伊藤は、中盤で汚れ仕事をこなしてからようやく攻撃に絡むことができた。しかし、ワウター・フランケン監督からトップ下を任された今季は、クリエイティブなプレーでチームの攻撃を引っ張ってから、守備に戻っている。このアクセントの違いによって、伊藤は水を得た魚の