ワカメの天日干し（島根県水産技術センター提供）ひと味違うワカメで、海の香り漂う食卓に―。島根県では、広く流通しているカットわかめとは製法が異なる「絞りわかめ」が古くから親しまれている。漁業従事者の高齢化で生産量が減る中、県水産技術センターは加工方法の調査とマニュアル化に乗り出した。経験や勘に頼ってきた製法を見直し、品質を向上させる狙いだ。県はワカメ加工に新規参入する漁業関係者を増やすことも目指