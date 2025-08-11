山陽新幹線の一部区間で終日運転見合わせとなり、混雑するJR博多駅で対応する駅員＝10日午後JR西日本は11日、山口県内の大雨で10日に山陽新幹線の運転を見合わせ、約6万7700人に影響したと発表した。東京発博多（福岡）行きのぞみ127号は約12時間半遅れ、11日未明に博多駅に到着した。JR西によると、10日午後、雨量が規制値に達し、広島―博多間で終日運転を取りやめた。上下計137本が運休、部分運休し、60本が遅れた。最も