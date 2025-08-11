ショールームで電気自動車を吟味する男性＝２０２４年６月、サウジアラビア首都リヤド/Fayez Nureldine/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）今や電気自動車（ＥＶ）は世界中の道路でよく見かけるが、どこでもそうというわけではない。国際会計事務所プライスウォーターハウスクーパース（ＰｗＣ）が昨年９月に発表したリポートによると、サウジアラビアでは、ＥＶの販売台数は全体のわずか１％強にとどまっている。一方、国際エネルギー機