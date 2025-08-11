市長の学歴詐称問題で、全国から注目されることとなった静岡県伊東市。「伊東市長の対応は間違っている」としながらも「自治体トップは苦労も多い」と話す人物がいる。元千葉県鎌ケ谷市長の清水聖士氏（64）だ。清水氏は’21年６月まで、鎌ケ谷市長を５期19年の長きにわたり務めた。７月に『市長たじたじ日記』（三五館シンシャ）を出版した本人の肉声で、役所業務の実態と市長のつらい日々を紹介したい――。「市長の仕事は夜９時