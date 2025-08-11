◇プロ野球セ・リーグ広島-阪神(11日、マツダスタジアム)※雨天中止NPB(日本野球機構)は11日、マツダスタジアムで行われる午後6時から予定されていた広島対阪神の3連戦初戦が、雨天のため中止と発表されました。両チームにとって、9連戦の7戦目。SNSでは「選手は9連戦中の貴重な休養日に」「9連戦中やし恵みの雨やな」「チカの状態も気になってたから阪神的にも恵みの雨とは思う」などの声も上がりました。