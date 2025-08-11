GPジャンプ女子個人第2戦で3位に入り、表彰を受けた丸山希（右）＝クーシュベル（共同）ノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）ジャンプは10日、フランスのクーシュベルで個人第2戦（ヒルサイズ＝HS132m）が新しい勝ち抜き方式で行われ、女子は丸山希が3位に入った。20人で争う決勝で122mの105.5点をマークした。決勝を25人で争った男子は中村直幹が7位となった。女子の高梨沙羅は4位、一戸くる実は6位、勢藤優花