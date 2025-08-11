11日午後2時50分、佐賀県に発表されていた土砂災害警戒情報はすべて解除されました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生する恐れは少なくなりましたが、局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、引き続き警戒してください。土砂災害警戒情報が解除された地域は、鹿島市、嬉野市、太良町です。