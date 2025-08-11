「フィギュアスケート・サマーカップ」（１１日、木下カンセーアイスアリーナ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２０２２年グランプリファイナル女王の三原舞依（シスメックス）が６０・９８点をマークした。「戦場のメリークリスマス」を使用したプログラムを３季ぶりに披露した。冒頭のダブルアクセルを着氷し、続く３回転フリップも成功。３回転を予定していた連続ジャンプのトーループは、２回転となったが、し