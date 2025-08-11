スカッドの縮小を目指すマンチェスター・シティに対し、プレミアリーグのライバルクラブから主力獲得の打診があったようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じたところによると、トッテナムがブラジル代表FWサビーニョの獲得を検討しているという。すでに交渉は開始されており、サビーニョ本人はクラブ間での合意があれば、移籍に前向きな姿勢を示しているとのこと。トッテナムの新監督であるト