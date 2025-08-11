X（旧Twitter）に投稿されたのは、バスローブを着るラブラドールレトリバーさんのお姿。あまりにも可愛すぎるその光景は記事執筆時点で52.1万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：お風呂の後に『バスローブ』を着た大型犬→思っているのと違う『可愛すぎる着方』】 お風呂の後にバスローブを着る大型犬 Xアカウント『@yokozuna_lab』に投稿された