◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦高川学園―未来富山（１１日・甲子園）高川学園（山口）の４番・遠矢文太捕手（３年）が大会５号となる左越えソロ本塁打を放った。２回の先頭で打席に立った遠矢は１ストライクから甘く入った変化球をとらえると、打球は左翼スタンドへ飛び込んだ。初回には未来富山（富山）の３番・中込大捕手（２年）が先制２ランを放ち先制を許していた。遠矢の?お返し?の一発で勢いに