演歌歌手の藤あや子が10日に自身のアメブロを更新。17歳の孫とゴルフへ行ったことを報告した。この日、藤は「あっちゃんと2度目のゴルフ」と切り出し「早朝からサンドイッチを作ってレッツゴー」と準備万端でゴルフへ向かったことを明かした。続けて「高原でのゴルフは真夏と思えないほど湿気もなく爽やかです」と当日の気候について説明。孫の様子について「あっちゃん快心のドライバーショット！みんな越されたーーー」とその腕