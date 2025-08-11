「全国高校野球選手権・２回戦、未来富山−高川学園」（１１日、甲子園球場）豪雨の影響により高川学園の応援団が試合開始までに到着しなかった。一塁側アルプスに多くの部員の姿はなく、スタンド中段はがら空き状態。攻撃時は上段に集まった保護者やＯＢが手拍子のみで応援を行った。関係者によると山口県にいた居残り組の野球部約５０人がバスで甲子園に向かっていたが渋滞の影響で遅れ、午後３時過ぎに到着。メンバーがス